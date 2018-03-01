أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة إجراء "إصلاح عميق للمنظومة العربية"، في ظل الظروف التي يعيشها العالم العربي حاليا.

وقال مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، أنه تم خلال اللقاء "التأكيد على ضرورة إجراء إصلاح عميق للمنظومة العربية، سواء تعلق الأمر بالجامعة العربية أو البرلمان العربي وكل المؤسسات العربية الأخرى"، مضيفا أن هذا الإصلاح أصبح "مهما جدا في ظل الظروف التي يعيشها العالم العربي ومن شأنه أن يمكننا كعرب من امتلاك استقلالية القرار وحل مشاكلنا بأنفسنا".

وفي ذات السياق، أكد مساهل "وقوف الحكومة الجزائرية مع البرلمان العربي في كل ما يقدمه من اقتراحات تصب في إطار حل مشاكلنا وتعزيز قدراتنا على حل هذه المشاكل"، وذلك من خلال "تحقيق التكامل بين الحكومات والبرلمانات العربية خدمة للأهداف المسطرة من أجل إعطاء الجامعة العربية دورا كبيرا لحل مختلف النزاعات".