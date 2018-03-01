كشفت وزارة التربية الوطنية عن اطلاق الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وحسب بيان الوزارة فإن هذا النظام سيمكن الأولياء من الاستفادة من خدمتين في مرحلة أولية ابتداء من الفصل الثاني وهي:

الاطلاع عن بعد على النتائج الفصلية لأبنائهم المتمدرسين، عبر الفضاء المخصص للأولياء.

إعلامهم بالمعدلات الفصلية لأبنائهم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) بالنسبة للراغبين في الاشتراك في خذه الخدمة.