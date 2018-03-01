أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، قدرة فريقه على تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهة إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا دون الحاجة إلى نيمار.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أن مواجهة ريال مدريد هي المباراة الأكثر أهمية لنا، سنحقق الفوز فيها ونتأهل إلى الدور القادم"، حتى من دون نيمار.

وأضاف رئيس النادي الباريسي: "الجميع يشعر بالحزن بسبب إصابة نيمار، الخيار الأفضل بالنسبة لنا هو إجراء العملية الجراحية، لقد اتخذنا القرار سويا".

وتابع رجل الأعمال القطري القول: "منذ اليوم الأول لإصابته اتخذنا قرارا بالانتظار لثلاثة أيام للوقوف على نوع الإصابة، وبعدها قررنا نحن وطبيب منتخب البرازيل إجراء العملية الجراحية، وجميع الأطراف وافقت على ذلك".

وخسر الفريق الباريسي مباراة الذهاب أمام النادي الملكي بثلاثة أهداف لهدف واحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب التي ستقام في 6 مارس الجاري بملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.