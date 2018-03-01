قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تطور أسلحة نووية جديدة، محذرا من أن أي استخدام للأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها سيستدعي ردا فوريا.

وأضاف بوتين، مخاطبا النواب الروس، أن بلاده تطور صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات سيكون أسرع من الصوت ومن الصعب على الأنظمة المضادة للصواريخ اعتراضه .

وأوضح بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن بلاده اختبرت مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة منها صاروخ نووي في نهاية 2017 يمكنه أن يصل إلى أي مكان في العالم ولا يمكن للأنظمة المضادة للصواريخ اعتراضه.

ولفت إلى أن السلاح الجديد عبارة عن رأس حربي نووي صغير يمكن أن تحمله صواريخ كروز ولا يمكن للأنظمة المضادة للصواريخ أن تعترضه.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تختبر أيضا غواصات آلية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم مهاجمة أي دولة أخرى.

وتابع: "العملية الروسية الجارية في سوريا تظهر زيادة قدرات روسيا الدفاعية.. العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سوريا".