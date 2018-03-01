نشر موقع "هوف بوست" مشاهد لتحليق طائرة عملاقة التي يُمكنها حمل أثقل حمولة على الإطلاق.

إذ حققت أكبر طائرات العالم، رقماً قياسياً جديداً بانطلاقها بسرعة 74 كيلومتراً في الساعة (46 ميلاً في الساعة) على مدرج الطائرات.

الطائرة Stratolaunch، التي يُمكنها حمل نحو 226 ألف كيلوغرام (226 طناً)، يبلغ طول جناحيها 576 متراً فيما يبلغ ارتفاعها 15 متراً.

هذا الرقم الذي حققته في الطيران هذه المرة، يعتبر تطوراً هائلاً مقارنة باختبار السرعة المنخفضة الذي جرى، في ديسمبر 2017، حيث انطلقت الطائرة عبر المدرج بسرعة بلغت 45 كيلومتراً في الساعة (28 ميلاً في الساعة).

كما اختبرت الطائرة بمحركاتها الـ6 بنجاح في الميناء الجوي والفضائي في كاليفورنيا بأميركا، ومن المرتقب أن تقود هذه المراحل والمعالم التراكمية إلى رحلة Stratolaunch الأولى في عام 2019.

ومن المنتظر أن يكون الاختبار الجوهري للطائرة العملاقة في رحلتها الأولى العام القادم، وهي ما ستحدد إن كان لطائرة Stratolaunch مستقبلٌ تجاري.