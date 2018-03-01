أجرى الدولي الجزائري عيسى ماندي حوارا مطولا مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية تحدث في جزء منه عن المنتخب الوطني وغيابه عن مونديال روسيا.

وأرجع ماندي سبب الإقصاء للجميع بدءا بغياب الاستقرار على مستوى مدرب المنتخب أو رئيس الاتحادية، قائلا " في ست مقابلات لتصفيات كأس العالم، غيرنا المدرب 3 مرات وهذا غير طبيعي"، ولم ينس ماندي اللاعبين الذين حملهم جزءا من المسؤولية.

وأضاف ماندي أن الجميع عازم على تغيير المعطيات وإرجاع المنتخب مثلما كان في 2014 عندما نافس ألمانيا بطلة العالم في الدور الثمن نهائي للمونديال، وتابع " لدينا جيل جيد مع محرز وبراهيمي، كلنا بنفس السن تقريبا، كأس إفريقيا 2019 قادمة، سنفعل كل ما نستطيع لفعل شيئ ما".

وفي رده على سؤال حول مشاهدته لكأس العالم القادمة على التلفاز، قال ماندي أن ذلك سيكون صعبا جدا في غياب الجزائر، خاصة مع ما قدمه الخضر" في مونديال البرازيل 2014 .