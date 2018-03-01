يرغب الناس عادة في النوم لأكبر فترة زمنية ممكنة، لكنهم لا يعلمون أن كيفية نومهم خلال الليل هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لصحتهم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن النوم في وضعية سيئة يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في الظهر أو الرقبة.

وقال الطبيب سامي مارغو، وهو خبير في النوم "أمضيت سنوات عدة في معالجة الأشخاص الذين تضرروا من النوم، سواء من خلال أوضاع أو أسرة أو وسائد سيئة".

وذكر مارغو "النوم على جبهتك أو على بطنك سبب مباشر لإصابتك بمشاكل في الظهر والرقبة".

وتابع "الأمر قد يصبح أكثر ألما مع تقدم الإنسان في النوم.. لذلك تصحيح وضعية نومك قد يقيك من الألم في المستقبل".

وينصح الأطباء بنوم الإنسان على جهته اليمنى أو اليسرى من خلال مد رجليه وعدم جمعهما إلى جهة البطن. وذكروا أن هذا الأمر غالبا ما يكون عند النساء.

وبخصوص وضعية الظهر، فينصح الخبراء كذلك بمد رجليه إلى الأسفل وعدم جمع يديه على صدره.

ويفضل دائما وأبدا أن في جميع وضعيات النوم أن يكون الظهر ممددا ومستقيما وغير مقوس.

كما يحذر الأخصائيون من تجنب وضعية "البطن" قدر الإمكان، حيث قالوا إن غالبية الناس يفضلون النوم على بطنهم، لكن الأمر قد يعود عليهم بمشاكل صحية، خصوصا في الرقبة.