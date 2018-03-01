خرج اليوم الخميس عشرات المحتجين بمدينة بسكرة للمطالبة بتطبيق الإعدام على قاتل الطالبة الجامعية.

وسار المحتجون في شوارع المدينة وصولا غلى مقر ولاية بسكرة استنكار لهذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المحلي.

وكانت الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة قد ألقت القبض على المشتبه فيه في جريمة مقتل الطالبة الجامعية البالغة من العمر 23 سنة.

وعلم أن الجاني جارها يقطن في نفس العمارة وأعزب عمره 34 سنة استغل غياب أفراد أسرته وعودة الطالبة من دراستها وبمجرد دخولها للعمارة قام بسحبها وإدخالها بالقوة ثم قتلها، مستعملا آلة قطع حديدية في قطع الجثة إلى نصفين النصف الأول عثر عنه في شارع ضيق خلف دار الشباب سطر الملوك والنصف الثاني عثر عليه قرب ملعب العالية.