أعلنت لجنة الاستخبارات في البرلمان الالماني الخميس أن شبكة المعلوماتية الخاصة بالحكومة تتعرض لهجوم الكتروني "مستمر" لكنها لم تؤكد تقريرا صحافيا ذكر أن قراصنة روس يقفون وراء الهجوم.



وقال آرمين شوستر رئيس اللجنة للصحافيين في مقر البرلمان الالماني في برلين "إنه هجوم الكتروني حقيقي على اجزاء من منظومة الحكومة. إنها عملية مستمرة، هجوم مستمر" مضيفا أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل تجنبا لنقل معلومات حساسة للمهاجمين.



وقال وزير الداخلية توماس دو ميزيير أن عملية القرصنة "هجوم تقني متطور تم التخطيط له منذ مدة" مؤكدا السيطرة عليه.



واضاف إن الهجوم الذي تم باحتراف رفيع المستوى راقبته الاجهزة الأمنية لمعرفة اسلوبه وأهدافه.



والخميس نقلت وكالة الانباء الالمانية التي كانت أول من أورد الهجوم الاربعاء، عن مصادر أمنية لم تحددها أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي على الأرجح مجموعة التجسس الالكتروني الروسية "سنيك".

ويعتقد أن المجموعة التي تعرف أيضا باسم "تورلا" و"اوروبوروس" وتستهدف المواقع الالكترونية للوزارات والسفارات في انحاء العالم، على صلة بالاستخبارات الروسية، كما أفاد الإعلام الألماني.





