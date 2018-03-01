يتردّد بين منتخبين في بلديتين بولاية غليزان، أن مقاولا نجح في استمالة ”ميرين” أفرزتهما الانتخابات المحلية الأخيرة بطعم المشوي. وقال أحد الذين حضروا ”موقعة المشوي” بأن عملية الصّيد الثمين لرئيسي البلديتين من طرف المقاول كان المشوي الذي اختير له خروف أقرن يسيل اللّعاب، وأكلوا وسط مكان طبيعي خلاب يفتح الشّهية، وقال بعد أن خفّ مفعول المشوي وصحوة الضمير إن العهد اتخذ باليمين على منح جزء هام من المشاريع المستقبلية لهذه الشّخص. وعلق الكثير ممن سمع بالحادثة ”بدايتها مشوي وآخرها غير مضمون”.