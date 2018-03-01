حجزت فرق المراقبة والتجارة المرفقة باللجنة المختلطة (البلدية، الصحة، البيطرة) لدائرة عين وسارة بالجلفة، أثناء عملية مراقبة بالسوق الأسبوعي لبيع المواشي أمس، كمية من حوت الأودية قُدر وزنها الإجمالي بـ260 كلغ كانت معروضة للبيع على متن شاحنة تبريد، من قبل شخصين صرحا للجنة المشتركة بأنهما قدما بها من ولاية عين الدفلى ويقومان بتربيتها في الأحواض المائية. وبعد معاينة الكمية من قبل الطبيب البيطري أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم بعد ذلك إتلافها بالمفرغة العمومية بحضور أعضاء اللجنة، فيما تم تحرير محضر قضائي وإرساله إلى نيابة عين وسارة للنظر في القضية. وفي نفس اليوم تم حجز 16 كلغ من الأجبان منتهية الصلاحية بإحدى محلات المدينة.



