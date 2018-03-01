وجه مانشستر سيتي صفعة جديدة لأرسنال بفوزه عليه في عقر داره الخميس بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.



وكان مانشستر سيتي خرج فائزا على أرسنال بالنتيجة ذاتها قبل أربعة أيام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحرز مدربه الإسباني غوارديولا باكورة ألقابه.



وكانت مباراة اليوم فرصة مناسبة لأرسنال للثأر من منافسه لا سيما بأن المباراة كانت تقام على أرضه لكنه سقط سقوطا مدويا مرة جديدة لتتضاءل آماله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما بأنه يحتل حاليا المركز السادس وله 45 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره توتنهام الرابع



