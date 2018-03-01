وجه مانشستر سيتي صفعة جديدة لارسنال بفوزه عليه في عقر داره الخميس بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي لكرة القدم ليبتعد بفارق 16 نقطة عن اقرب منافسيه.



وكان مانشستر سيتي خرج فائزا على ارسنال بالنتيجة ذاتها قبل اربعة ايام في نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة، ليحرز مدربه الاسباني غوارديولا باكورة القابه.



وكانت مباراة اليوم فرصة مناسبة لارسنال للثأر من منافسه لا سيما بان المباراة كانت تقام على ارضه لكنه سقط سقوطا مدويا مرة جديدة لتتضاءل اماله في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، علما بأنه يحتل حاليا المركز السادس وله 45 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره توتنهام الرابع



