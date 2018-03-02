هبطت أسعار الخام الأمريكي اليوم الجمعة في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم أثارت مخاوفا من حرب تجارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما ضخمة على المعدنين من أجل حماية المنتجين الأمريكيين، وهو ما ينذر برد فعل من كبار الشركاء التجاريين مثل الصين وأوروبا وكندا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعا قليلا.

وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4 بالمائة يوم الخميس مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2 بالمائة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، إلى 60.88 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار قبل يوم.