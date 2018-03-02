استجوبت الشرطة الصهيونية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز عن "راديو إسرائيل" إن الشرطة استجوبت نتنياهو، اليوم الجمعة 2 مارس ، للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك"، التي تعد أكبر شركة اتصالات في إسرائيل.

وتوجه الشرطة تهما لملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات، التي أشارت إلى أن الشرطة الصهيونية لم ترد على طلبها للتعقيب على الأمر.

وأفادت "رويترز" أن أحد مصوريها شاهد مركبة تقل ضابطي شرطة يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، الذي يواجه تهما في قضايا أخرى، بينما ينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.