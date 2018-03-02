أقرت الحكومة ضريبة جديدة على العجلات المطاطية المستوردة، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي تضمنه العدد 10 من الجريدة الرسمية لسنة 2018.

وحسب المرسوم المؤرخ بتاريخ 13 فيفري 2018 فإن الضريبة الجديدة ستكون على عجلات المركبات الخفيفة التي يتراوح وزنها بين 3 و 15 كلغ ، والمركبات الثقيلة التي يفوق وزنها 15 كلغ.

وسيتم ، حسب المرسوم، اقتطاع الرسم من طرف الجمارك حسب عدد الإطارات، حيث حُددت قيمة الضريبة بـ 750 دج عن إطارات المركبات الثقيلة، و 450 دج عن إطارات المركبات الخفيفة.

وستُخصص مداخيل هذه الضرائب بنسبة 35 بالمائة لفائدة البلديات، 35 بالمائة لميزانية الدولة، و 30 بالمائة لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.

ويجب أن يظهر هذا الرسم بصفة منفصلة على الفواتير المحرّرة على جميع مستويات التوزيع والتسويق، بينما لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة.