أعلن مسؤول مصري ومصادر بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور مصر في أول زيارة خارجية له منذ أصبح وليا للعهد العام الماضي، حسب ما أفادت به وكالة رويترز

وتأتي الزيارة خلال الأيام المقبلة قبل أن يسافر الأمير محمد إلى لندن في السابع من مارس وإلى الولايات المتحدة في 19 مارس.

وتعتبر الرياض، القاهرة من حلفائها العرب. وتدعم مصر السعودية في حربها على الحوثييين المدعومين من إيران في اليمن كما انضمت القاهرة إلى مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي.