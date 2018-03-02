أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال" أنه سيكون ثمة انقطاع في التزود بالمياه على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، اليوم الجمعة، نتيجة لأعمال إصلاح قناة رئيسية لتوزيع المياه.

وجاء في بيان لـ"سيال" أن أعمال الصيانة الجارية على مستوى "هواء فرنسا" في بلدية وادي قريش سينجم عنها انقطاع في التزود بالماء الشروب في الأحياء التالية من نفس البلدية : حي جنان حسان، حي 46 مسكن، هواء فرنسا، الينبوع البارد ، حي ديار الكهف، حي طارق ابن زياد، حي سكوتو نادال، والجزء السفلي من فري فالون .

بلدية باب الوادي ، شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيساس، شارع عبد القادر عبدون ، وشارع سعيد تواتي.

بلدية القصبة شارع محمد طالب ، وزارة الدفاع الوطني، مستشفى آيت إيدير، شارع الدكتور بن طامي.

بلدية الجزائر الوسطى : شارع الإخوة بليلي ، شارع عبد العزيز موزاوي، بناصر، سفنجة زبوجة ، شارع لابيرليي، فرونز فانون ، درب العجائب السبع، يحيى فرادي ، درب بويان ، 118 كريم بلقاسم ، فندق الأوراسي، حي الموظفين، درب سيدي إبراهيم، درب أكنوش، بالإضافة إلى شارع أكلي رحيم في بلدية بولوغين.