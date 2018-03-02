أعلنت الحكومة البوركينابية ، اليوم الجمعة، مقتل 4 مهاجمين ممن استهدفوا سفارة فرنسا وقيادة جيش بوركينافاسو في العاصمة واغادوغو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوضع تحت السيطرة في محيط السفارة والمعهد الفرنسي في واغادوغو.

وتواردت أنباء عن استهداف 5 مسلحين مجهولين لمبنى قيادة أركان الجيش البوركينابي والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية بالعاصمة البوركينابية واغادوغو ، حيث سُمع دوي انفجار في مقر قيادة الجيش وشوهد الدخان يتصاعد منه.