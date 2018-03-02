تمكنت مصالح أمن بئر توتة التابعة لأمن ولاية الجزائر من توقيف خمسة مشتبه فيهم بسرقة مستودع لتخزين أحذية رياضية وأواني منزلية ببئر توتة بولاية الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن مصالح أمن ولاية الجزائر.

ومثُل المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة "تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر، وكذا جنحة الإخفاء" حسب ذات المصدر.

و انطلقت مجريات القضية على إثر تقديم شكوى من طرف صاحب المستودع حيث صرح أنه علم بالسرقة التي طالت مستودعه ببئر توتة بعدما اتصل به صاحب محل لبيع البيتزا المجاور لمستودعه .

و بعد مباشرة التحريات صرح أحد عمال محل البيتزا أنه "خرج من المحل ليلة وقوع السرقة على الساعة الحادية عشرة ليلا لرمي النفايات في القمامة وحينها شاهد شاحنة صغيرة الحجم مغطاة متوقفة بالقرب من نافذة المستودع و بالقرب منها 4 أشخاص يرتدون "قشابيات"و كان أحدهم يحمل علبة كبيرة بيضاء اللون و يضعها في الصندوق الخلفي للشاحنة ليغادروا بعد ذلك.

و بعد التحريات تبين أن العامل بمحل البيتزا رفقة شخص آخر مسبوق قضائيا هما من قاما بعملية السرقة .

و تم توقيف المتهم الرئيسي الذي بدوره اعترف بأسماء شركائه.