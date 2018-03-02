دخل أول قطار "كوراديا ألستوم" الخدمة اليوم الجمعة، حسب بيان لإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوضح بيان الشركة، أنه "أول قطار "كوراديا ألستوم" دخل الخدمة في انتظار استلام باقي القطارات المقرر اقتناؤها في إطار الاتفاق القاضي بتزويد الجزائر بـ 17 قطارا من هذا النوع من قبل المصنع الفرنسي "ألستوم".

ووأضافت إدارة الشركة أن باقي القطارات سيتم استلامها في غضون السنة الجارية، كما أن القطار المصمم للجزائر يتماشى مع الظروف المناخية لبلادنا، منها ارتفاع درجة الحرارة والزوابع الرملية.