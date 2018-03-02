وصف رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى الجزائر بـ "الناجحة ".

وقال مقري في رده على اسئلة الصحفيين، خلال أشغال الندوة الوطنية الاستشارية للمؤتمر السابع لحزبه " ان زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى الجزائر بـ "الناجحة " من خلال "إعطائها أفاق لشراكة اقتصادية كبيرة تصب في مصلحة البلدين "، مبرزا في سياق أخر أن حزبه " لا يهتم بمضمون التقارير الصادرة عن منظمات دولية غير حكومية حول الوضع بالجزائر " .

كما أعلنمقري رسميا باسم المكتب التنفيذي الوطني وفق المادة 33 من النظام الداخلي للحركة عن تاريخ المؤتمر الوطني السابع الذي سيكون أيام 10، 11 ، 12 مايو القادم ".

وكشف مقري أنه "تقدم بنمط مشروع جديد للتنافس على قيادة"حركة مجتمع السلم، يقوم على"التنافس بين الأفكار والبرامج " وهو المشروع الذي - كما قال-" تبناه " المكتب الوطني التنفيذي للحركة وعرضه على لجنة تحضير المؤتمر، على أن يناقش على مستوى المكاتب البلدية والولائية للحركة لاحقا "ليحسم فيه مناضلي الحركة بكل حرية".

وأشار إلى أن حركة مجتمع السلم "جاهزة سياسيا وبرامجيا للتعامل مع المستقبل ومواجهة كل السيناريوهات المحتملة "، مضيفا أن حزبه " يريد أن يجعل من محطة الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للتوافق الوطني".