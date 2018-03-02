أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "قلقهما" خلال مكالمة هاتفية، عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستعراضه لقطع أسلحة جديدة "لا تقهر".



وقال مكتب ميركل في بيان له ، اليوم الجمعة الجمعة أن "المستشارة والرئيس قلقان للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي بوتين حول تطوير أسلحة (روسيا) وعواقبها على جهود ضبط منظومات الأسلحة في العالم".



من جهته ، نفى الكرملين وجود أي مسعى للدخول في "سباق تسلح" مع الولايات المتحدة .

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة إن "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح" مُفندا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استعرض أمس الخميس في خطاب له مجموعة من المنظومات العسكرية الجوية والبحرية بمواصفات ثورية، من بينها صاروخ "سارمات" الباليستي الذي يجعل نظام الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ "بلا جدوى" على حد تعبيره.