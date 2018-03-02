سجلت الحصيلة السنوية لعام 2017 لمصالح الحماية المدنية 1.882 قتيلا و 69.754 جريحا في 57.328 حادث مرور استلزم 107.136 تدخلا، مشيرة إلى أن الفترة الصيفية سجلت أعلى نسبة من الوفيات.

وأوضحت الحصيلة ، التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن شهر أوت من نفس السنة شهد 6.095 حادثا مروريا توفي على إثره 215 شخصا وجرح 8.133، في حين سجل شهر يوليو 202 وفاة و 8.662 جريحا في 6.641 حادث مروري بينما كان شهر فبراير الأقل دموية بـ 97 قتيلا في 3.267 حادثا.

وأشارت الحماية المدنية في حصيلتها أن سنة 2017 عرفت 57.328 حادثا مروريا سجلت فيه 1.882 قتيلا و 69.754 جريحا. أما بخصوص الحوادث المرورية حسب نوع الطريق فأوضح المصدر ذاته أن أكبر عدد قد سجل على مستوى الطرق الوطنية بـ 45.34 بالمائة متبوعة بالطرق البلدية بـ 17.23 بالمائة ثم الطرق الولائية بـ 13.40 بالمائة.

وأكدت الحماية المدنية أن ولاية المسيلة هي الأولى من ناحية عدد الوفيات بـ 95 حالة متبوعة بالجزائر العاصمة (81) ثم الجلفة (76) وتلتها عين الدفلى (75) في حين سجل أدنى معدل بولايات تندوف (7) وسوق أهراس (9).

وكان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات قد أشار في تقرير نشره نهاية يناير إلى تسجيل 25.038 حادث مرور خلال سنة 2017 مما تسبب في وفاة 3.639 شخصا أي بانخفاض 8.84 بالمائة مقارنة بسنة 2016. كما أوضح ذات التقرير أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات من 44.007 عام 2016 إلى 36.287 خلال 2017.