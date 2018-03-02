تمكنت فرقة البحث و التحريات للشرطة القضائية لولاية قسنطينة من تفكيك شبكة مكونة من 8 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق البلاد و حجز 20 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفاد اليوم الجمعة رئيس خلية الاتصال بهذا السلك الأمني.

و أوضح ذات المصدر بأنه بناء على معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بنشاطات مشبوهة تتمثل في بيع بالجملة للكيف المعالج ليشرع في التحريات من طرف عناصر فرقة البحث و التحريات، حسب الضابط بلال بن خليفة الذي أشار إلى أن التحقيق مكن فيما بعد من تحديد هوية خمسة أشخاص من هذه الشبكة و توقيفهم.

و قد اسفرت العملية كذلك عن حجز 60 صفيحة من الكيف المعالج تزن في مجموعها 5 كلغ وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن التفتيش الذي تم بمنازل الأشخاص الموقوفين مكن من حجز حصة من أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي قدره 13 ألف دج عبارة عن عائدات بيع الكيف المعالج.

و أفضت التحقيقات المعمقة كذلك إلى توقيف شخصين آخرين من أعضاء هذه الشبكة بمدينة علي منجلي حسبما أضاف نفس المصدر مشيرا إلى أن التحقيق الدقيق الذي قام به عناصر فرقة البحث و التحريات قد مكن من تحديد خيوط هذه الشبكة قبل توقيف الممون الرئيسي لهذه الشبكة بإحدى ولايات شرق البلاد و بحوزته 150 صفيحة من الكيف تزن في مجموعها 15 كلغ.

و أضاف نفس المصدر بأن هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز أربع مركبات سياحية كانت تستعمل في تنقل أعضاء هذه الشبكة مشيرا إلى أن ملفا جزائيا تم إعداده و تحويله للجهات القضائية.