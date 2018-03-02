تفكيك شبكة ترويج المخدرات بولايات الشرق

مجتمع
2 مارس 2018 () - الخبر أون لاين/وأج
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تمكنت فرقة البحث و التحريات للشرطة القضائية  لولاية قسنطينة من تفكيك شبكة مكونة  من 8 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق البلاد و حجز 20  كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفاد اليوم الجمعة رئيس خلية الاتصال بهذا  السلك الأمني.

و أوضح ذات المصدر بأنه بناء على معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص  بنشاطات مشبوهة تتمثل في بيع بالجملة للكيف المعالج ليشرع في التحريات من طرف  عناصر فرقة البحث و التحريات، حسب الضابط بلال بن خليفة الذي أشار إلى  أن التحقيق مكن فيما بعد من تحديد هوية خمسة  أشخاص من هذه الشبكة و توقيفهم.

و قد اسفرت العملية كذلك عن حجز 60 صفيحة من الكيف المعالج تزن في مجموعها 5  كلغ وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن التفتيش الذي تم بمنازل الأشخاص  الموقوفين مكن من حجز حصة من أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي قدره 13 ألف دج  عبارة عن عائدات بيع الكيف المعالج.   

و أفضت التحقيقات المعمقة كذلك إلى توقيف  شخصين آخرين من أعضاء هذه الشبكة  بمدينة علي منجلي حسبما أضاف نفس المصدر مشيرا إلى أن التحقيق الدقيق الذي قام  به عناصر فرقة البحث و التحريات قد مكن من تحديد خيوط هذه الشبكة قبل توقيف الممون الرئيسي لهذه الشبكة  بإحدى ولايات شرق البلاد و بحوزته 150 صفيحة من الكيف تزن  في مجموعها 15 كلغ.  

و أضاف نفس المصدر بأن هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز أربع  مركبات سياحية  كانت تستعمل في تنقل أعضاء هذه الشبكة مشيرا إلى أن ملفا جزائيا تم إعداده و  تحويله للجهات القضائية.

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