أصبح الموقع الأثري بمدينة جميلة والتي تعرف بمدينة "كويكول"، مقصدا حقيقيا لتجار الآثار وعصابات التهريب التي تقوم بالتنقيب في آثار الموقع بعيدا عن أعين الرقابة، أين تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعلمة من تفكيك عصابة خطيرة تحترف المتاجرة بالممتلكات الثقافية، حيث اتفق ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، على امتهان بيع التحف الأثرية والمعادن القديمة والتي يزخر بها موقع جميلة، أين تم الترصد لهم وحجز 300 قطعة أثرية و32 قطعة حلي تعود كلها للحقبة الرومانية، فيما تم إيداع أفراد العصابة الحبس المؤقت.