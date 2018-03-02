تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من ضبط متهمين من الجنسية العربية بسرقة مليون و500 ألف درهم من سيارة من نوع بينتلي في 12 دقيقة، حيث تمكّن ضباط مركز القيادة والسيطرة من ضبطهم باستخدام إجراءات الاستجابة الأولى للحالات الطارئة، ولم يتح فرصة للمتهمين التصرف في أي جزء من المبلغ وتمّ رد الحقوق الى أصحابها.

وعلى الفور تم إرسال دوريتين شرطيتين إلى مكان توقف السيارة على شارع الوصل ومباغتة من فيها، حيث تم إلقاء القبض على الرجلين المتورطين في جريمة السرقة وتم تحويلهما إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهما.