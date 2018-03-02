أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني, اليوم الجمعة, عن استعداده للترشح لمنصب رئيس الوزراء في حال فاز حزب "فورزا ايطاليا" (اليمين) الذي يتزعمه سلفيو برلسكوني في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد غدا الأحد.

و ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن برلسكوني, أعرب عن تقديره الكبير لتاجاني (64 عاما), الذي سيضمن بقبوله لهذا الترشح حماية وخدمة مصالح إيطاليا في أوروبا, مشيرا إلى أنه شجعه في عدة مناسبات لتولي منصب رئيس الوزراء, غير أنه كان يفضل الاحتفاظ بمنصبه الحالي.

ولدى تاجاني تجربة طويل في العمل بمؤسسات الاتحاد الأوروبي, حيث شغل من ضمن مهام أخرى منصب المفوض الأوروبي لشؤون النقل والصناعة.

وأشارت الوكالة إلى أن برلسكوني رئيس الحكومة السابق أعلن أمس أن انطونيو تاجاني, أحد المؤسسين لحزب "فورزا ايطاليا" عام 1994 كان منذ ذلك الحين المرشح المفضل لديه لكنه لم يقبل اقتراح تولي منصب رئيس الوزراء في إيطاليا.

وأظهر آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم 16 فبراير أن تحالف اليمين يواصل تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية و يتقدم بكثير على منافسيه, حيث حصل على 37,2 في المائة نوايا التصويت, غير أنه بحكم قانون الانتخابات

الجديد القائم على النسبية و الأغلبية تبقى هذه النسبة غير كافية للحصول على أغلبية برلمانية.

وستجرى الاستحقاقات التشريعية بعد غد الأحد من أجل انتخاب 630 نائبا جديدا و 320 عضوا بمجلس الشيوخ فى البرلمان الإيطالي.