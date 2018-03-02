قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، إنه لو كان بوسعه أن يعود زمنيا إلى الوراء، لسخّر نفسه لمنع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991.



وأبدى بوتن حنينه إلى الاتحاد السوفييتي، في منتدى بمدينة كالينينغراد، يوم الجمعة، وجاء التصريح جوابا على سؤال بشأن الواقعة التي يتمنى لو أنه حال دون حصولها.



وأثار بوتن اهتماما واسعا، سنة 2005، عندما قال في خطاب حالة الأمة إن انهيار الاتحاد السوفيتي "أكبر كارثة جيو سياسية حدثت خلال القرن."



وتأتي تصريحات بوتن، بعد يوم على إعلانه تطوير روسيا أسلحة نووية جديدة لا يمكن ردعها، وهو ما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد مثلما كان يحدث في الحقبة السوفييتية.



