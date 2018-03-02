يلتقي وفد مغربي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء في لشبونة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر لإجراء "محادثات ثنائية"، حسبما أعلنت الخارجية المغربية الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان ان مشاركة الجانب المغربي في هذا اللقاء "بدعوة من المبعوث الخاص"، تهدف إلى "التوصل إلى حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء".

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد المغربي "ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني" أي رفض أي حل باستثناء الحكم الذاتي.