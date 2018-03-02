أشعل النجم الجزائري رياض محرز تفاعلا كبيرا على الصفحة الرسمية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بعدما استعان القائمون عليها بإعادة نشر اللقطة الفنية المميزة التي قدمها خلال مباراة الفريق أمام نظيره ستوك سيتي التي جرت السبت الماضي في الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى.



أعاد ليستر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشر لقطة الفيديو التي أظهرت المراوغة المتقنة للاعب الجزائري للاعبَي ستوك سيتي السنغالي بابي اليون ندياي واليوناني كونستانشون ستافيليديس، وعلق عليها: “رياض محرز يستخدم سحره”.



وكان محرز البالغ من العمر 27 عاما قد أشعل مدرجات ملعب “كينغ باور” معقل “الثعالب” بعدما قام بفاصل من المراوغة خلال اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1، ما دفع الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي إلى نشر اللقطة على صفحته في فايسبوك، والتي ألهب بها تفاعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أولئك الذين فاتتهم تلك المراوغة المتقنة.



ورغم أن ناديه حرمه من الانتقال إلى مانشستر سيتي في ميركاتو الشتاء معطِّلا عليه صفقة، إلا أن محرز عاد لينثر سحره وإبداعه مع ليستر سيتي.



ويدخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحديًا جديدًا في مسيرته الاحترافية في ظل الأرقام القياسية الذي حققها مع “الريدز” حتى الآن. صلاح يعيش أفضل فتراته الاحترافية مع ليفربول، الأمر الذي جعله ينافس كبار لاعبي “البريميرليغ” هذا الموسم بفضل أهدافه المتتالية ليصبح قريبًا من تحقيق أرقام قياسية جديدة.



وأصبح صلاح في تحدٍ خاص مع رياض محرز لاعب ليستر سيتي ونجم منتخب الجزائر من أجل المنافسة على صدارة الهدافين الخاص باللاعبين العرب في “البريميرليغ”. ويوجد محرز في صدارة أفضل الهدافين العرب في “البريميرليغ” بعدما سجل 35 هدفًا في 129 مباراة شارك فيها مع ليستر سيتي، فيما قفز صلاح لوصافة أفضل الهدافين العرب في المنافسة بعدما سجل 25 هدفًا في 46 مباراة بواقع 23 هدفًا مع ليفربول وهدفين خلال 19 مباراة مع تشيلسي.



