خلال لقاء جمع المشاركين في ندوة دولية، نظمها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بالمغرب في الفترة من 20 إلى 26 فيفري الماضي، رافع النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني، القيادي في حزب العمال اسماعين قوادرية، في لقاء للمشاركين مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، لإعادة تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي، بما يعزّز أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار على أسس الثوابت الحضارية والمصير المشترك للشعوب. وقد تركت مداخلة قوادرية، خلال اللقاء، انطباعا حسنا لدى الوزير المغربي والوفود المشاركة.