قدّم نور الدين بوغانم، المنسق الولائي لأكاديمية المجتمع المدني بعنابة، استقالته من الأكاديمية، بعد قرابة سنتين من ترأس هذه المنظمة الاجتماعية. وباستقالة منسق ولاية عنابة، يفقد الدكتور أحمد شنة، الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني، أحد ركائز وأنشط إطارات الأكاديمية عبر ولايات الوطن. وستتبع استقالة بوغانم الذي يشرف أيضا على رئاسة كنفدرالية أرباب العمل بالولاية، استقالة جماعية لأعضاء المكتب الولائي. وأرجعت مصادر من محيط المنسق الولائي للأكاديمية، أسباب تنحي بوغانم، إلى عدم اتفاقه مع الأمانة العامة الأكاديمية في نقاط عديدة، في حين أرجع نور الدين بوغانم تنحيه إلى أسباب صحية.