تثير إحدى السيدات، وهي نائب سابق، بولاية تيزي وزو، تساؤلات عدة في أوساط المسؤولين والصحفيين، حول سر حرصها على حضور زيارات مختلف الوزراء للولاية، بل وتكون ضمن الوفد الذي يستقبل أعضاء الحكومة إلى جانب والي الولاية، ويحجز لها مكانا في الصفوف الأمامية. ورغم كون المعنية نائب في البرلمان في العهدة السابقة، إلا أنها اليوم لا تملك أية صفة لحضور مثل هذه الزيارات الرسمية. بعض المسؤولين بتيزي وزو، تساءلوا كيف تصل النائب السابق إلى الوفد الرسمي؟ ومن يسمح لها بذلك رغم الإجراءات الأمنية التي يفترض أن تتخذ في مثل هذه المواقف؟