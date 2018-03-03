لقي مساء أمس، الجمعة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و32 سنة حتفهم وإصابة آخر اختناقا وسط بالوعة لمياه الصرف الصحي بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إليزي.

وحسب شهود عيان فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بعد أن كان الضحايا بصدد تنظيف البالوعة ذات العمق حوالي مترين قبل أن يعلق الشخص الأول بداخلها بسبب حدوث صعوبة في التنفس جراء الغازات المتراكمة في العمق، فحاول زملاؤه الباقون النزول إلى قاع البالوعة لإنقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وبالتالي مفارقتهم للحياة جميعا متأثرين بإصابتهم بالاختناق بعد أن تعذر عليهم الخروج وعدم إنقاذهم في الوقت المناسب، بينما تم إنقاذ شخص أخر في حالة حرجة استدعت نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الدبداب لتلقي العلاج. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.