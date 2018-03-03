قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، إنّ غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن إياب دور الـ 16 للمسابقة لأنه مصاب، لا يعني ضمان الانتصار للفريق الإسباني.

وسيغيب أغلى لاعب في العالم عن الملاعب لثلاثة أشهر، إثر خضوعه لجراحة بغية علاج كسر في مشط قدمه حتى يصبح جاهزا للمشاركة في كأس العالم في جوان المقبل.

ومن المرجّح أن يكون أنخيل دي ماريا، جناح ريال مدريد السابق، بديلاً للمهاجم البرازيلي في المباراة التي ستقام في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، الثلاثاء، بعد تفوّق بطل أوروبا 3-1 في الذهاب.

وقال زيدان أمس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري: "غياب نيمار لا يمثّل مصدر ارتياح لنا على الإطلاق. نأسف لإصابة نيمار، لكنّ باريس سان جيرمان فريق قوي للغاية وبديل نيمار سيكون لاعباً جيداً جداً. نحن متأكدون من ذلك".

وتابع زيزو: "لا نعتقد أنّ المباراة ستكون أسهل لنا من دون نيمار. ندرك أنه يجب أن نَصل بمستوانا لنسبة 2000 بالمائة لو أردنا تجاوز هذه المرحلة".

وكان نيمار قد شارك في لقاء الذهاب في مدريد، لكنّ أداءه اتّسَم بالفردية ولم يخدم فريقه كثيراً. وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بالتركيز على لقاء اليوم، مضيفاً: "اللاعبون يفكرون في مباراة الثلاثاء أمام سان جيرمان، وهذا طبيعي. لكن من أجل الأداء بشكل جيد يجب التركيز على مباراة اليوم أولاً".