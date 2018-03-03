بلغت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة أركان الجيش البوركينابي بالعاصمة واغادوغو 28 شخصا على الأقل وفقا لما نقلته مصادر إعلامية استنادا لمصادر أمنية فرنسية.

من جهتها ، أكدت الحكومة البوركينابية تصفية 4 مسلحين على مقربة من السفارة الفرنسية ، بينما قُتل مهاجمان آخران في اشتباكات بالقرب من مقر أركان القوات المسلحة بعد أن تصدت لهم القوات الخاصة التابعة لقوات الأمن لدى تنفيذهم الهجوم.

وكان السفير الفرنسي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا جان مارك شاتنييه قد أعلن في تغريدة على موقع تويتر: "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء في بوركينا فاسو."