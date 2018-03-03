قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عدم برمجة لقاء شبيبة القبائل واتحاد البليدة برسم الدور الربع نهائي لكأس الجزائر بملعب تيزي وزو.



فعقب اجتماع انتهى منذ لحظات حضره رئيس الفاف خير الدين زطشي، تقرر مطالبة فريق الشبيبة اختيار ملعب آخر لإجراء المباراة يوم الثلاثاء المقبل.



وترى الاتحادية إن ملعب أول نوفمبر لا يتسع لأكثر من 19 ألف متفرج.

وأصدرت الفاف بيانا أكدت فيه أن مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم بين شبيبة القبائل و اتحاد البليدة,يوم الثلاثاء المقبل (سا 16:00) بملعب 5 جويلية (الجزائر),

ويوضح نفس المصدر, أن هذا القرار اتخذ من طرف لجنة كأس الجزائر التابعة للفاف بعد زيارة ميدانية أخيرة لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, و يأتي تطبيقا لقرار المكتب الفيديرالي ببرمجة مباريات الدور ربع النهائي في الملاعب التي تتوفر على طاقة استيعاب بـ 20.000 مقعد على الأقل, وذلك اعتبارا من الدور ربع النهائي للمنافسة.

وكان محضر لجنة اعتماد الرابطة المحترفة لكرة القدم التي تنقل إلى ملعب تيزي وزو, قبل انطلاق الموسم الكروي "2017-2018" اوضح بأن سعة الملعب تقدر بـ14.400 مقعد.

وكانت استمارة التسجيل في منافسة كأس الجزائر "2017-2018" التي بعثت بها شبيبة القبائل, توضح بان طاقة استيعاب ملعب أول نوفمبر, تقدر بـ 17.000 مقعد فقط.

وبعد تأجيل مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر, قرر المكتب المؤقت المكلف بتسيير منافستي الرابطتين الأولى و الثانية, ارجاء مباراة الجولة ال22 للرابطة الأولى المقررة بين اتحاد الحراش و شبيبة القبائل الي يوم السبت 10 مارس بدلا من يوم الجمعة 9 مارس بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).