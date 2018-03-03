فقد الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، ثقة إدارة الغانرز، بعد الهزيمتين الثقيلتين أمام مانشستر سيتي مؤخرًا.

وخسر آرسنال أمام مانشستر سيتي مرتين في أسبوع واحد بنفس النتيجة (3-0)، في نهائي كأس رابطة المحترفين والدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن الرئيس التنفيذي للنادي إيفان غازيديس، إلى جانب المديرين تيبس كيسويك ولورد هاريس تخلّوا عن اعتقادهم بأن فينغر هو الرجل المناسب لقيادة الجانرز، لكن مالك الحصة الأكبر من أسهم النادي، الأمريكي ستان كروينكي، هو من يملك الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل المدرب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن رغم ذلك يضع غازيديس منذ الآن الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد رحيل فينغر صاحب الـ68 عامًا.

وكان فينجر قد وافق العام الماضي على تمديد عقده لمدّة عامين، علما بأنه يدرّب الفريق اللندني منذ 21 عاما، بيد أنه فشل في قيادته لإحراز لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2004.

ويبدو أن آرسنال أصبح في موقف حرج بسباق المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 10 نقاط.