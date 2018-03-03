هاجمت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، إدارة برنامج "الحان وشباب" على خلفية استبعادها من لجنة التحكيم، بعد انتهاء مرحلة "الكاستينغ".

وقالت فلة عبابسة في فيديو مصور نشر عبر موقع اليوتيوب، إن هناك أشخاصا وراء منعها من الظهور في الطبعة الثامنة لبرنامج ألحان وشباب.

وهددت المغنية الجزائرية برفع دعوى قضائية ضد إدارة البرنامج بدعوى ما لحقها من ضرر مادي ونفسي، بعدما كانت قد جهزت إطلالتها العشرة التي ستظهر بها خلال سهرات العروض المباشرة للبرنامج.