قال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة الإثنين المقبل بعد شهرين من سحبه وسط توتر متزايد في العلاقات بين البلدين.

ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير عبد المحمود عبد الحليم أوائل جانفي لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وشكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في تصدع العلاقات.

وقال غندور لوكالة "رويترز" اليوم السبت "علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب".

وشهدت القاهرة اجتماعا لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين في الشهر الماضي لتخفيف التوتر في العلاقات.

وكان السودان قد اتهم مصر في العام الماضي بالتدخل في شؤونه الداخلية وأوقف واردات المنتجات الزراعية المصرية.