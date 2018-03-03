صرح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بأم البواقي أن عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحتفظ بها منذ ما يقارب القرنين بمتحف الإنسان بباريس من أجل دفنها بالجزائر "تسير في الاتجاه الصحيح".

و في رده على سؤال حول هذا الملف على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ61 لاستشهاد العربي بن مهيدي التي احتضنها دوار الكواهي بعين مليلة مسقط رأس الشهيد الرمز، أكد الوزير أن "عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين تسير في الاتجاه الصحيح"، مذكرا بوجود لجنة تقنية مكلفة باستعادة الجماجم تعمل في هذا الاتجاه.

و أضاف إن "اللجنة باشرت عملها بعد تقديم الجزائر لطلب رسمي لفرنسا يتعلق بهذا الملف".

كما رد زيتوني على سؤال يتعلق باسترجاع أرشيف الجزائر المحتفظ به بفرنسا مؤكدا "وجود إرادة من الطرفين لدراسة الملف من قبل مختصين في إطار لجنة مختلطة".

و ترحم الوزير على روح الشهيد العربي بن مهيدي بحضور شقيقته ظريفة بن مهيدي و السلطات المحلية المدنية و العسكرية و أعضاء من الأسرة الثورية ، كما زار المنزل العائلي الذي شهد ميلاد الشهيد منذ 95 سنة.