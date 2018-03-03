أعلنت شبكة نشر مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" عن بدء تفعيلها خدمة "يوتيوب غو" لنشر مقاطع الفيديو بدون إنترنت إلى نحو 125 دولة حول العالم.

وتستهدف شركة "غوغل" المالكة لـ"يوتيوب" من تلك الخدمة الأسواق النامية، التي تعاني من سرعات أنتنرت ضعيفة أو منعدمة، بهدف إدخال مستخدمين أكثر إلى شبكتها.

ووضعت الشبكة بعض القيود على استخدام خدمة "يوتيوب غو"، مثل أنه لا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، ولا يمكن تحميله على أي حاسب.

أما المقاطع ستكون متاحة فقط للمشاهدة لمدة 48 ساعة ما لم تتصل بالأنترنت خلال تلك الفترة، فضلا عن ذلك، بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة تماما للتشغيل دون اتصال.