أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم السبت، بوهران على توزيع ألف و 530 مسكن من مختلف الصيغ وهذا في إطار العملية الثانية لإعادة الإسكان لسنة 2018.

وأشرف الوزير، خلال هذه المراسم التي انتظمت على مستوى موقع ألفين و 700 مسكن "عدل" بعين البيضاء التابعة لدائرة السانية، بتسليم المفاتيح لـ 82 مستفيد من سكنات في صيغة البيع بالإيجار من فئة 3 و4 غرف من أصل ألف و500 مسكن .

كما أشرف بنفس الموقع على تسليم المفاتيح لـ 309 مستفيد من سكنات في صيغة البيع بالإيجار من مجموع ألفين و 500 وحدة، وكذا مفاتيح 210 مساكن عمومية ايجارية للمستفيدين من أصل 416 عائلة حاملة لقرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية لسيدي البشير (بلدية وهران) والتي سترحل إلى مساكنها الجديدة الخميس القادم على مستوى القطب العمراني الجديد "بلقايد".



وسيتم إعادة إسكان الحصة المتبقية البالغ عددها بنحو 206 عائلات خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية بالتجزئة رقم 7 التي ستستقبل هذه العائلات.

ووضع طمار حجر الأساس لإنجاز متوسطة ، علما أن هذا الموقع يتضمن مشاريع بناء 12 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، منها 5 مجمعات مدرسية و5 متوسطات وثانويتين، 9 منها قيد التجسيد، بالإضافة إلى مقر للأمن الحضري وعيادة متعددة الخدمات.

وحضر الوزير عملية توزيع 191 مسكنا ترقويا مدعما منها 67 مسكنا بالقطب العمراني الجديد "بلقايد"، و44 مسكنا بحي "الصباح"، و80 مسكنا مماثلا بحي "إيسطو" .