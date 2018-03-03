كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس الجمعة، مخبأ به كمية من الذخيرة ، ببرج باجي مختار حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية استطلاعية بالقرب من الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2018، مخبأ يحوي كمية من الذخيرة تُقدر بـ280 طلقة عيار 23 ملم".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حسب البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 33 مهربا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع، ثمانية مولدات كهربائية، تسع مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين صالح وعين قزام.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة، ثلاثة مهربين وضبطت مركبتين نفعيتين و733 وحدة من مختلف المشروبات.