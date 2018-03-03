كشف رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة لطفي بن باحمد، اليوم السبت، أن الوزارة الوصية تعتزم بالتعاون مع مجلس أخلاقيات المهنة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إطلاق خدمة جديدة بعد تهيئة خارطة وطنية للصيادلة عبر الوطن تتمثل في التعرف عن الوكالة المعنية بالمناوبة الليلية وخلال أيام العطل عن طريق نظام "جي.بي.أس" لتقريب الصيدلي أكثر من المواطن.

و أكد بن باحمد، خلال يوم تحسيسي، أن جميع الوكالات الصيدلانية التي تنشط على مستوى ولاية العاصمة وعددها 924، على ضرورة احترام القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 ، والمنظم للمناوبة الليلية والمداومة خلال أيام العطل والمناسبات الوطنية والدينية، مشيرا إلى "تعرض أصحابها إلى إجراءات ردعية في حال مخالفة هذا القانون".

وشدد في ذات السياق على أهمية احترام هذه المهنة التي تقدم خدمة عمومية وإلى ضرورة التعريف بموقع واسم الوكالات الصيدلانية حتى يتسنى للمواطن اقتناء الأدوية الضرورية خارج أوقات العمل المعتادة.

من جانبه قال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات "سنابو" مسعود بلعمبري أن الصيدلي هو الضامن لتقديم الأدوية للمريض خلال الفترة الليلية بعد غلق كل المؤسسات الصحية، وهو مجبر على القيام بهذا النشاط بحكم المهنة والقانون.

هذا، ودعا كل من مجلس أخلاقيات الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر العاصمة، اليوم السبت، الوكالات الصيدلانية إلى احترام القوانين السارية المفعول والمحددة لأوقات المناوبة الليلية.