كشفت صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت " الإيطالية اليوم السبت, ان نادي روما الإيطالي مهتم بضم الدولي الجزائري عيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لذات المصدر, فإن المدير الرياضي للنادي الايطالي مونشي وبالتنسيق مع رئيسه جيمس بالوتا حددوا بعض الأسماء من "الليغا" للتعاقد معها ومن ضمنها خريج أكاديمية رامس, خاصة وأن المسير السابق لإشبيلية يعرف ماندي جيدا بحكم أنه ينشط في الأندلس التي اشتغل فيها كثيرا.

وكان ماندي قد لعب العديد من المباريات كأساسي متألقا في العديد منها مثلما فعله أمام العملاق ريال مدريد (خسارة 5-3) مسجلا هدفه الوحيد في هذه المباراة.