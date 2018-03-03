خرج العشرات من مناضلي الأفالان قدر عددهم بحوالي 110 فردا، في وقفة أمام مقر محافظة بشار حملت عنوانين الأولى تزكية لقرارات الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الأخيرة التي أنهى بموجبها محافظ ولاية بشار مصطفى بشري المتهم من طرف هؤلاء حسب البيان التي تحوز الخبر على نسخة منه بالمساس بمصداقية الحزب وشفافيته ونزاهة منتسبيه ومناضليه.

أما العنوان الثاني فحمل مطلب للأمين العام بالإسراع بتعيين محافظ جديد خاصة و أن الحزب حسب هؤلاء مقبل على استحقاقات هامة في مقدمتها التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة آخر هذه السنة، والاستحقاق الرئاسي لمطلع السنة المقبلة، وهو أمر يضيف هؤلاء أنه مطلوب لتمكين هياكل الحزب من ترتيب صفوفها و إعادة الثقة لنفوس المناضلين التي ضاعت بسبب خسارة الحزب لعدة مكاسب من بينها رئاسة المجلس الشعبي الولائي.