تأهل اتحاد بلعباس للدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (2018) بعد فوزه اليوم السبت على شبيبة الساورة (2-1), في لقاء الدور ربع النهائي بسيدي بلعباس.

وسجلت الأهداف من طرف سوقار (61) و بلحول (89) لاتحاد بلعباس ويحيى الشريف (29 لشبيبة الساورة.

ويعتبر اتحاد بلعباس ثالث متأهل للمربع الذهبي بعد كل من مولودية الجزائر وشباب الزاوية الفائزين على التوالي أمام مولودية بجاية -(2-0) وجمعية عين مليلة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

وستجري المباراة الأخيرة لهذا الدور بين شبيبة القبائل و اتحاد البليدة يوم الثلاثاء 6 مارس بملعب 5 جويلية (سا 16:00) بقرار من لجنة تنظيم الكأس التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.