اتحاد بلعباس ثالث المتأهلين

رياضة
3 مارس 2018 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

تأهل اتحاد بلعباس للدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (2018) بعد فوزه اليوم السبت على شبيبة الساورة (2-1), في لقاء الدور ربع النهائي بسيدي بلعباس.

 

وسجلت الأهداف من طرف سوقار (61) و بلحول (89) لاتحاد بلعباس ويحيى الشريف (29 لشبيبة الساورة.

 

ويعتبر اتحاد بلعباس ثالث متأهل للمربع الذهبي بعد كل من مولودية الجزائر وشباب الزاوية الفائزين على التوالي أمام مولودية بجاية -(2-0) وجمعية عين مليلة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

 

وستجري المباراة الأخيرة لهذا الدور بين شبيبة القبائل و اتحاد البليدة يوم  الثلاثاء  6 مارس بملعب 5 جويلية (سا 16:00) بقرار من لجنة تنظيم الكأس التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول