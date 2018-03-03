يقوم وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ابتداء من يوم غد الأحد بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن هذه الزيارة "تأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".

كما سيكون اللقاء --يضيف ذات المصدر-- "فرصة لبحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من المجالات بين البلدين".